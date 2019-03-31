2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Bitlis Tatvan Belediye Başkanı AK Parti'den Nesrullah Tanğlay oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Tatvan belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Tatvan yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Yunus Cengiz - SP

Hüseyin Özmen - BTP

Nazım Göçmen - CHP

Mehmet Emin Geylani - AK Parti

Hakan Üzgen - DP

Abdulkerim Akay - MHP

Derviş Ağır - İYİ Parti

Habip Yeşiltepe - HDP

İşte Tatvan seçim sonuçları

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