2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. İzmir Tire belediye başkanı belli oldu. Tire'de belediye başkanı İYİ Parti adayı Salih Atakan Duran oldu.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Tire belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Tire yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Mehmet Ekmen - SP

Osman Erdoğan - BTP

Nevin Odabaş - VP

Erkan Etçi - BBP

Mustafa Selman İçelli - AK Parti

Hasan Sinan Sarp - DP

Salih Atakan Duran - İYİ Parti

Tayfur Çiçek - DSP

Emel Denizaslan - Bağımsız

İşte Tire seçim sonuçları

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