2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. İzmir Tire belediye başkanı belli oluyor.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Tire belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Tire yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Mehmet Ekmen - SP

Osman Erdoğan - BTP

Nevin Odabaş - VP

Erkan Etçi - BBP

Mustafa Selman İçelli - AK Parti

Hasan Sinan Sarp - DP

Salih Atakan Duran - İYİ Parti

Tayfur Çiçek - DSP

Emel Denizaslan - Bağımsız

İşte Tire seçim sonuçları

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