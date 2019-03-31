2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ümraniye belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Ümraniye belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Ümraniye yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi: Yakup Kasımay Avukat Üniversite/Yüksekokul
Bağımsız Türkiye Partisi: Fatih Şenocak İş İnsanı Ortaokul/Lise
Vatan Partisi: Uğur Çetinkaya Kimya Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
Büyük Birlik Partisi: Bülent Taş Serbest Ortaokul/Lise
Cumhuriyet Halk Partisi: Cafer Aktürk Mühendis Üniversite/Yüksekokul
Adalet Ve Kalkınma Partisi: İsmet Yıldırım İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
Demokrat Parti: Muhammed Dursun Bulut Serbest Üniversite/Yüksekokul
Halkların Demokratik Partisi: Bekir Kırıcı Emekli Ortaokul/Lise
Demokratik Sol Parti: Nesim Pakır Akademisyen Üniversite/Yüksekokul
İşte Ümraniye seçim sonuçları
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