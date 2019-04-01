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Van Belediye Başkanı HDP adayı Bedia Özgökçe Ertan oldu.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Van belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Van yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Aziz Çiftçi – VP



Bedia Özgökçe Ertan – HDP



Cavit Çuyrak – DSP



Erdinç Özer – TKP



Fethullah Erbaş – SP



Mustafa Avcı – HDP



Muzaffer Yağmur – BTP



Necdet Takva – AK Parti



Nurettin Beyaz – CHP



Serkan Saygın – İYİ Parti



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

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