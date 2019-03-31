Son dakika haberi..



Yozgat Belediye Başkanı AK Parti adayı Celal Köse oldu.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Yozgat belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Yozgat yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Abdulbaki Yıldız – DSP



Abdullah Doğan – DP



Celal Köse – AK Parti



Kazım Arslan – Bağımsız



Mehmet Erdemir – MHP



Metin Özışık – İYİ Parti

Ziya Koçak – SP



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

Akdağmadeni seçim sonuçları

Aydıncık seçim sonuçları

Boğazlıyan seçim sonuçları

Çandır seçim sonuçları

Çayıralan seçim sonuçları

Çekerek seçim sonuçları

Kadışehri seçim sonuçları

Saraykent seçim sonuçları

Sarıkaya seçim sonuçları

Şefaatli seçim sonuçları

Sorgun seçim sonuçları

Yenifakılı seçim sonuçları

Yerköyseçim sonuçları