2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Yüksekova belediye başkanı belli oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Remziye Yaşar kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Remziye Yaşar 16 bin 77, AK Parti adayı Teoman Zeydan 7 bin 526, CHP adayı Peruz Çamlı 469 oy aldı.



YAŞAR'IN ÖZGEÇMİŞİ



1984 yılında Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Yüksekova'da tamamladı.

Yüksekova belediye başkanının belli olduğu seçimlerde seçimlerde Yüksekova yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Yavuz Dalgıç - SP

Ökkaş Uygur - BTP

Peruz Çamlı - CHP

Teoman Zeydan - AK Parti

Sabır Diri - İYİ Parti

Remziye Yaşar - HDP