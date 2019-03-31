2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Akyurt belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Akyurt belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Akyurt yerel seçim adayları ise şu şekilde:
İşte Akyurt seçim sonuçları
Saadet Partisi: Yasin Çiftci Makine Operatörü Ortaokul/Lise
Bağımsız Türkiye Partisi: Ünal Tunçay İş Adamı Ortaokul/Lise
Vatan Partisi: Emilhan Güçlü Emekli Üniversite/Yüksekokul
Büyük Birlik Partisi: Lütfü Ercan Esnaf Ortaokul/Lise
Adalet Ve Kalkınma Partisi: Hilal Ayık Bilgisayar Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
İyi Parti: Selami Ünür İnş.Müteahhiti Üniversite/Yüksekokul
Demokratik Sol Parti: Hanife Uludağ Serbest Üniversite/Yüksekokul
Bağımsız: Recep Kanbur Serbest Meslek Ortaokul/Lise
Bağımsız: Hakan Türkdağ Esnaf Üniversite/Yüksekokul