2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Altındağ belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Altındağ belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Altındağ yerel seçim adayları ise şu şekilde:
İşte Altındağ seçim sonuçları
Saadet Partisi: Cemal Sertkaya Esnaf Ortaokul/Lise
Bağımsız Türkiye Partisi: Haydar Yıldız Bilgisayar Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
Türkiye Komünist Partisi: Yusuf Şaylan Emekli Ortaokul/Lise
Vatan Partisi: Sefa Koçoğlu Emekli Üniversite/Yüksekokul
Büyük Birlik Partisi: Enver Yılmaz Ses Msanatçısı Ortaokul/Lise
Adalet Ve Kalkınma Partisi: Asım Balcı Özel Sektör Üniversite/Yüksekokul
Demokrat Parti: Murat Gedikbaş İş Adamı Ortaokul/Lise
İyi Parti: Hasan Yalçıntaş İş Adamı Üniversite/Yüksekokul
Demokratik Sol Parti: Aydın Solhan Jeoloji Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
Bağımsız: Murat Kandemir İşçi Üniversite/Yüksekokul
İşte Altındağ seçim sonuçları: