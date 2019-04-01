2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Arnavutköy belediye başkanı Ahmet Haşimi Baltacı oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Arnavutköy belediye başkanının Ahmet Haşimi Baltacı olduğu seçimlerde şu adaylar yarıştı:
Saadet Partisi: Ekrem Önal
Bağımsız Türkiye Partisi: Recayi Özcan
Türkiye Komünist Partisi: Mustafa Özgür Ünal
Vatan Partisi: İsmet Çeşmeli
Büyük Birlik Partisi: Aytekin Kurt
Adalet ve Kalkınma Partisi: Ahmet Haşimi Baltacı
Demokrat Parti: Sezgin Çağlar
İYİ Parti: Muharrem Yaman
Halkların Demokratik Partisi: Yavuz Kahrıman
Demokratik Sol Parti: Serdal Delikkaya
Bağımsız: Serkan Temür
Son Dakika! Arnavutköy Seçim Sonuçları Açıklandı! - 31 Mart 2019 ilçe ilçe yerel seçim sonuçları – NTV
2019 Yerel Seçim
Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşimi Baltacı oldu. 31 Mart 2019 yerel seçim yasaklarının kalkmasının ardından il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları açıklandı. Seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’de...
2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Arnavutköy belediye başkanı Ahmet Haşimi Baltacı oldu.