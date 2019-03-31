2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Arnavutköy belediye başkanı belli oluyor.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Arnavutköy belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Arnavutköy yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Saadet Partisi: Ekrem Önal

Bağımsız Türkiye Partisi: Recayi Özcan

Türkiye Komünist Partisi: Mustafa Özgür Ünal

Vatan Partisi: İsmet Çeşmeli

Büyük Birlik Partisi: Aytekin Kurt

Adalet ve Kalkınma Partisi: Ahmet Haşimi Baltacı

Demokrat Parti: Sezgin Çağlar

İYİ Parti: Muharrem Yaman

Halkların Demokratik Partisi: Yavuz Kahrıman

Demokratik Sol Parti: Serdal Delikkaya

Bağımsız: Serkan Temür







İşte Arnavutköy seçim sonuçları