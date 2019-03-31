2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Avcılar belediye başkanı belli oluyor.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Avcılar belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Avcılar yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Saadet Partisi: Mücahit Karlı

Bağımsız Türkiye Partisi: Burak Tilev

Vatan Partisi: Naki Demir

Büyük Birlik Partisi: Selahaddin Şavur

Cumhuriyet Halk Partisi: Turan Hançerli

Adalet ve Kalkınma Partisi: Abdülhakim İbrahim Ulusoy

Demokrat Parti: Serdal Ural

Demokratik Sol Parti: Hanay Handan Toprak Benli

Bağımsız: Savaş Karabulut





İşte Avcılar seçim sonuçları