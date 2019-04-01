2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Bağcılar belediye başkanı Lokman Çağırıcı oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Bağcılar belediye başkanının Lokman Çağırıcı olduğu seçimlerde şu adaylar yarıştı:
Saadet Partisi: Şakir Şahin Acente
Bağımsız Türkiye Partisi: Aziz Karaca
Türkiye Komünist Partisi: Ekrem Çağlar
Vatan Partisi: İlker Işık
Büyük Birlik Partisi: Bülent Şahin
Adalet ve Kalkınma Partisi: Lokman Çağırıcı
Demokrat Parti: Abuzer Mutlu
İYİ Parti: Muhammet Bayram
Halkların Demokratik Partisi: Hüda Kaya
Demokratik Sol Parti: Eyüp Ali Özdemir
Bağımsız: Atilla Ergül
Bağımsız: Onur Özkan
Son Dakika! Bağcılar Seçim Sonuçları Açıklandı! - 31 Mart 2019 ilçe ilçe yerel seçim sonuçları – NTV
2019 Yerel Seçim
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı oldu. 31 Mart 2019 yerel seçim yasaklarının kalkmasının ardından il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları açıklandı. Seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’de...
2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Bağcılar belediye başkanı Lokman Çağırıcı oldu.