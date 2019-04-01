2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Bağcılar belediye başkanı Lokman Çağırıcı oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Bağcılar belediye başkanının Lokman Çağırıcı olduğu seçimlerde şu adaylar yarıştı:



Saadet Partisi: Şakir Şahin Acente

Bağımsız Türkiye Partisi: Aziz Karaca

Türkiye Komünist Partisi: Ekrem Çağlar

Vatan Partisi: İlker Işık

Büyük Birlik Partisi: Bülent Şahin

Adalet ve Kalkınma Partisi: Lokman Çağırıcı

Demokrat Parti: Abuzer Mutlu

İYİ Parti: Muhammet Bayram

Halkların Demokratik Partisi: Hüda Kaya

Demokratik Sol Parti: Eyüp Ali Özdemir

Bağımsız: Atilla Ergül

Bağımsız: Onur Özkan



