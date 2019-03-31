2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Bahçelievler belediye başkanı belli oluyor.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Bahçelievler belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Bahçelievler yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Saadet Partisi: Yaşar Avcı

Bağımsız Türkiye Partisi: Murat Gülen

Vatan Partisi: Cem Doğan

Büyük Birlik Partisi: Serkan Karacaoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi: Mehmet Ali Özkan

Adalet ve Kalkınma Partisi: Hakan Bahadır

Demokrat Parti: Galip Karayiğit

Demokratik Sol Parti: Sema Men







İşte Suruç seçim sonuçları