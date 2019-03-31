2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Bakırköy belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Bakırköy belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Bakırköy yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi: Adnan Şahin
Bağımsız Türkiye Partisi: Hakan Rona
Türkiye Komünist Partisi: Orhan Gökdemir
Cumhuriyet Halk Partisi: Bülent Kerimoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi: Mehmet Umur
Demokrat Parti: Necmettin Dönmez
İYİ Parti: Hilmi Ateş Ünalerzen
Demokratik Sol Parti: Ali Fatinoğlu
Bağımsız: Mehmet Görgülü
Son Dakika! Bakırköy Seçim Sonuçları Açıklanıyor! - 31 Mart 2019 ilçe ilçe yerel seçim sonuçları – NTV
2019 Yerel Seçim
Bakırköy Belediye Başkanı belli oluyor. 31 Mart 2019 yerel seçim yasaklarının kalkmasının ardından il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’de...
2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Bakırköy belediye başkanı belli oluyor.