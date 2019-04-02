Ankara'nın Bala belediye başkanı AK Partili Ahmet Buran oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Bala belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Bala yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Saadet Partisi: Soner Dalkıran Avukat Üniversite/Yüksekokul



Bağımsız: Türkiye Partisi Bayram Güzel İş Adamı Ortaokul/Lise



Vatan Partisi: Engin Baybaş Emekli Ortaokul/Lise



Adalet Ve Kalkınma Partisi: Ahmet Buran Yurt Müdürü Üniversite/Yüksekokul



İyi Parti: Necati Deli İş Adamı Ortaokul/Lise



Halkların Demokratik Partisi: Bülent Akbaş Bahçıvanlık İlkokul



Demokratik Sol Parti: Ejder Onursal Serbest Üniversite/Yüksekokul

İşte Bala seçim sonuçları:

İŞTE ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

İŞTE BALA SEÇİM SONUÇLARI