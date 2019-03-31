2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Başakşehir belediye başkanı belli oluyor.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Başakşehir belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Başakşehir yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi: Bekir Demirkaya 
Bağımsız Türkiye Partisi: Orhan Doğan 
Vatan Partisi: Tülin Saner 
Büyük Birlik Partisi: Uğur Bay 
Cumhuriyet Halk Partisi: Abdulhadi Akmugan 
Adalet ve Kalkınma Partisi: Yasin Kartoğlu 
Halkların Demokratik Partisi: Seyithan Kırmızı 
Demokratik Sol Parti: Adile Aslan 
Bağımsız: Yusuf Tübek

İşte Başakşehir seçim sonuçları