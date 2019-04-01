2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Bayrampaşa belediye başkanı Atila Aydıner oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Bayrampaşa belediye başkanının Atila Aydıner olduğu seçimlerde şu adaylar yarıştı:
Saadet Partisi: İsmail Acar
Bağımsız Türkiye Partisi: Mithat Kandemir
Vatan Partisi: Teoman Alili
Büyük Birlik Partisi: Mehmet Ceylan
Cumhuriyet Halk Partisi: Remzi Albayrak
Adalet ve Kalkınma Partisi: Atila Aydıner
Halkların Demokratik Partisi: Mehmet Can Bölek
Demokratik Sol Parti: Ersin Bilal
Bağımsız: Mehmet Küçükcömmen
İşte Bayrampaşa seçim sonuçları
İŞTE BAYRAMPAŞA SEÇİM SONUÇLARI