2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Bayrampaşa belediye başkanı belli oluyor.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Bayrampaşa belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Bayrampaşa yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Saadet Partisi: İsmail Acar

Bağımsız Türkiye Partisi: Mithat Kandemir

Vatan Partisi: Teoman Alili

Büyük Birlik Partisi: Mehmet Ceylan

Cumhuriyet Halk Partisi: Remzi Albayrak

Adalet ve Kalkınma Partisi: Atila Aydıner

Halkların Demokratik Partisi: Mehmet Can Bölek

Demokratik Sol Parti: Ersin Bilal

Bağımsız: Mehmet Küçükcömmen





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