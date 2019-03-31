2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Beşiktaş belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Beşiktaş belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Beşiktaş yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi: Murat Kutlu Sezen
Bağımsız Türkiye Partisi: Ali Kemal Kamburoğlu
Türkiye Komünist Partisi: Erkan Pelit
Vatan Partisi: Ahmet Göktaş
Büyük Birlik Partisi: Hasan Keskin
Cumhuriyet Halk Partisi: Rıza Akpolat
Demokrat Parti: Özlem Azman
Milliyetçi Hareket Partisi: Serkan Toper
İYİ Parti: Affan Mahmut Keçeci
Demokratik Sol Parti: Erol Özberk
Bağımsız: Serdar Aslan
Son Dakika! Beşiktaş Seçim Sonuçları Açıklanıyor! - 31 Mart 2019 ilçe ilçe yerel seçim sonuçları – NTV
2019 Yerel Seçim
Beşiktaş Belediye Başkanı belli oluyor. 31 Mart 2019 yerel seçim yasaklarının kalkmasının ardından il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’de...
2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Beşiktaş belediye başkanı belli oluyor.