2019 yerel seçim sandıkları açıldıç

Beykoz Belediye Başkanı AK Partili Murat Aydın oldu.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Beykoz belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Beykoz yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

Saadet Partisi Muharrem Kaşıtoğlu

Bağımsız Türkiye Partisi İrfan Şahin

Türkiye Komünist Partisi Mehmet Murat Dilek

Vatan Partisi Esra İspalarli

Büyük Birlik Partisi Abdullah Demirel

Cumhuriyet Halk Partisi Coşkun Tosun

Adalet ve Kalkınma Partisi Murat Aydın

Demokrat Parti Şakir Mısırlıoğlu

İyi Parti Bilgehan Murat Miniç

Halkların Demokratik Partisi İzzettin Yaman

Demokratik Sol Parti İbrahim Uysal

Bağımsız Cabir Soylu

Bağımsız Kenan Pekşen

Bağımsız Murat Arda

İşte Beykoz seçim sonuçları

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