2019 yerel seçim sandıkları açıldıç

Beykoz Belediye Başkanı AK Partili Murat Aydın oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Beykoz belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Beykoz yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Saadet Partisi Muharrem Kaşıtoğlu



Bağımsız Türkiye Partisi İrfan Şahin



Türkiye Komünist Partisi Mehmet Murat Dilek



Vatan Partisi Esra İspalarli



Büyük Birlik Partisi Abdullah Demirel



Cumhuriyet Halk Partisi Coşkun Tosun



Adalet ve Kalkınma Partisi Murat Aydın



Demokrat Parti Şakir Mısırlıoğlu



İyi Parti Bilgehan Murat Miniç



Halkların Demokratik Partisi İzzettin Yaman



Demokratik Sol Parti İbrahim Uysal



Bağımsız Cabir Soylu



Bağımsız Kenan Pekşen



Bağımsız Murat Arda



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