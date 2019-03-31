2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Beykoz belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Beykoz belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Beykoz yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi Muharrem Kaşıtoğlu
Bağımsız Türkiye Partisi İrfan Şahin
Türkiye Komünist Partisi Mehmet Murat Dilek
Vatan Partisi Esra İspalarli
Büyük Birlik Partisi Abdullah Demirel
Cumhuriyet Halk Partisi Coşkun Tosun
Adalet ve Kalkınma Partisi Murat Aydın
Demokrat Parti Şakir Mısırlıoğlu
İyi Parti Bilgehan Murat Miniç
Halkların Demokratik Partisi İzzettin Yaman
Demokratik Sol Parti İbrahim Uysal
Bağımsız Cabir Soylu
Bağımsız Kenan Pekşen
Bağımsız Murat Arda
Son Dakika! Beykoz Seçim Sonuçları Açıklanıyor! - 31 Mart 2019 ilçe ilçe yerel seçim sonuçları – NTV
2019 Yerel Seçim
Beykoz Belediye Başkanı belli oluyor. 31 Mart 2019 yerel seçim yasaklarının kalkmasının ardından il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’de...
2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Beykoz belediye başkanı belli oluyor.