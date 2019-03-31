2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Beylikdüzü belediye başkanı belli oluyor.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Beylikdüzü belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Beylikdüzü yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Saadet Partisi: Tuncer Koğa

Bağımsız Türkiye Partisi: Mehmet Aksoy

Türkiye Komünist Partisi: Şükrü Mehmet Gökalpay

Vatan Partisi: Barbaros Bahçelioğlu

Büyük Birlik Partisi: Osman Yıldırım

Cumhuriyet Halk Partisi: Mehmet Murat Çalık

Adalet ve Kalkınma Partisi: Mustafa Necati Işık

Demokrat Parti: Ali Savut

Demokratik Sol Parti: Mustafa Gürkan Özgürkanlı



İşte Beylikdüzü seçim sonuçları