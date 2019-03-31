2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Beylikdüzü belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Beylikdüzü belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Beylikdüzü yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi: Tuncer Koğa
Bağımsız Türkiye Partisi: Mehmet Aksoy
Türkiye Komünist Partisi: Şükrü Mehmet Gökalpay
Vatan Partisi: Barbaros Bahçelioğlu
Büyük Birlik Partisi: Osman Yıldırım
Cumhuriyet Halk Partisi: Mehmet Murat Çalık
Adalet ve Kalkınma Partisi: Mustafa Necati Işık
Demokrat Parti: Ali Savut
Demokratik Sol Parti: Mustafa Gürkan Özgürkanlı
Son Dakika! Beylikdüzü Seçim Sonuçları Açıklanıyor! - 31 Mart 2019 ilçe ilçe yerel seçim sonuçları – NTV
2019 Yerel Seçim
Beylikdüzü Belediye Başkanı belli oluyor. 31 Mart 2019 yerel seçim yasaklarının kalkmasının ardından il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’de...
2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Beylikdüzü belediye başkanı belli oluyor.