2019 yerel seçimlerinde Ankara Beypazarı Belediye Başkanı AK Parti adayı Tuncer Kaplan oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Beypazarı belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Beypazarı yerel seçim adayları ise şu şekilde:





İşte Beypazarı seçim sonuçları

Saadet Partisi: İbrahim Demir Yönetici Üniversite/Yüksekokul



Bağımsız Türkiye Partisi: Aşur Özer İş Adamı Ortaokul/Lise



Vatan Partisi: Filiz Kayaönü Emekli Ortaokul/Lise



Adalet Ve Kalkınma Partisi: Tuncer Kaplan İşletmeci Üniversite/Yüksekokul



İyi Parti: Veysel Ayık Esnaf Ortaokul/Lise



Demokratik Sol Parti: Mehibe Çakmak Laborant Ortaokul/Lise

İşte Beypazarı seçim sonuçları:

İŞTE ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

İŞTE BEYPAZARI SEÇİM SONUÇLARI