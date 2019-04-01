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Bitlis'te belediye başkanı AK Parti'li aday Nesrullah Tanğlay oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Bitlis belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Bitlis yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Nesrullah Tanğlay - AK Parti
Burhan Küsem - CHP
Mehmet Yılmaz - MHP
Mehmet Piran Aslın - İYİ Parti
Faruk İşler - HDP
Zekiye İlbasan - HDP
Yaşar Burhan - SP
Ömer Uygun - DP
Tuğçe Tekçe - DSP
Bülent Mutluay - BTP
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.