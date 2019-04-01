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Bitlis'te belediye başkanı AK Parti'li aday Nesrullah Tanğlay oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Bitlis belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Bitlis yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Nesrullah Tanğlay - AK Parti

Burhan Küsem - CHP

Mehmet Yılmaz - MHP

Mehmet Piran Aslın - İYİ Parti

Faruk İşler - HDP

Zekiye İlbasan - HDP

Yaşar Burhan - SP

Ömer Uygun - DP

Tuğçe Tekçe - DSP

Bülent Mutluay - BTP

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.


İşte Bitlis seçim sonuçları

Adilcevaz seçim sonuçları

Ahlat seçim sonuçları

Güroymak seçim sonuçları

Hizan seçim sonuçları

Mutki seçim sonuçları

Tatvan seçim sonuçları