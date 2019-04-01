2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi belediye başkanı belli oldu.
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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Suphi Aksoy kazandı.
Bozova belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Bozova yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:
Adil Karaçizmeli - SP
Halil Ayneli - BTP
Mustafa Şeker - BBP
Şıhmüslüm Bayar - CHP
Mehmet Kaya- İYİ Parti
İŞTE ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI