2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Büyükçekmece belediye başkanı belli oldu. Büyükçekmece'de belediye başkanı CHP adayı Hasan Akgün oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Büyükçekmece belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Büyükçekmece yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi Caner Bitiş
Bağımsız Türkiye Partisi Ayhan Öksüz
Türkiye Komünist Partisi Övünç Ballı
Vatan Partisi Hasan Baydemir
Büyük Birlik Partisi Halil Eker
Cumhuriyet Halk Partisi Hasan Akgün
Adalet ve Kalkınma Partisi Mevlüt Uysal
Demokratik Sol Parti Ümit Şahbaz