2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Büyükçekmece belediye başkanı belli oldu. Büyükçekmece'de belediye başkanı CHP adayı Hasan Akgün oldu. 

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Büyükçekmece belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Büyükçekmece yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi Caner Bitiş

Bağımsız Türkiye Partisi Ayhan Öksüz

Türkiye Komünist Partisi Övünç Ballı

Vatan Partisi Hasan Baydemir

Büyük Birlik Partisi Halil Eker

Cumhuriyet Halk Partisi Hasan Akgün

Adalet ve Kalkınma Partisi Mevlüt Uysal

Demokratik Sol Parti Ümit Şahbaz

İşte Büyükçekmece seçim sonuçları

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