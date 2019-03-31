2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Çamlıdere belediye başkanı belli oluyor.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Çamlıdere belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Çamlıdere yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Saadet Partisi - Mehmet Mermer



Bağımsız Türkiye Partisi - Mehmet Ali Türkcan



Vatan Partisi - Cem Karaca



Büyük Birlik Partisi - Hilmi Koçak



Adalet ve Kalkınma Partisi - Hazım Caner Can



İYİ Parti - Vefa Peçenek

İşte Çamlıdere seçim sonuçları