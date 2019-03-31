2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Çankaya belediye başkanı belli oluyor.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Çankaya belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Çankaya yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Saadet Partisi - Hasan Çıplak



Bağımsız Türkiye Partisi - Murat Özilhan



Vatan Partisi Hasan - Fırat Kayaönü



Büyük Birlik Partisi - Erol Koçoğlu



Cumhuriyet Halk Partisi - Alper Taşdelen



Adalet ve Kalkınma Partisi - Amber Türkmen



Demokrat Parti - Abdullah Canbulat



Halkların Demokratik Partisi - Filiz Kerestecioğlu Demir







İşte Çankaya seçim sonuçları