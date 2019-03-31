2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Çankaya belediye başkanı belli oluyor.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Çankaya belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Çankaya yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi - Hasan Çıplak

Bağımsız Türkiye Partisi - Murat Özilhan

Vatan Partisi Hasan - Fırat Kayaönü

Büyük Birlik Partisi - Erol Koçoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi - Alper Taşdelen

Adalet ve Kalkınma Partisi - Amber Türkmen

Demokrat Parti - Abdullah Canbulat

Halkların Demokratik Partisi - Filiz Kerestecioğlu Demir


İşte Çankaya seçim sonuçları