2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Çatalca belediye başkanı belli oldu. Çatalca'da belediye başkanı AK Parti adayı Mesut Üner oldu. 

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Çatalca belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Çatalca yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi Serdar Taşar

Bağımsız Türkiye Partisi Şevket Kırca

Vatan Partisi Ergün Aslan

Cumhuriyet Halk Partisi Cem Kara

Adalet ve Kalkınma Partisi Mesut Üner

Demokrat Parti İrfan Aracı

Demokratik Sol Parti Aslan Erdoğmuş

İşte Çatalca seçim sonuçları

İŞTE İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İŞTE ÇATALCA SEÇİM SONUÇLARI