2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Çekmeköy belediye başkanı belli oldu. Çekmeköy'de belediye başkanı AK Parti adayı Ahmet Poyraz oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Çekmeköy belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Çekmeköy yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi Abdulhalim Meşe
Bağımsız Türkiye Partisi Abdulmuttalip Örpek
Türkiye Komünist Partisi Atacan May
Vatan Partisi Barış Erdem
Cumhuriyet Halk Partisi Seyfettin Yıldırım
Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Poyraz
Demokrat Parti Hüseyin Avni Sipahi
Halkların Demokratik Partisi Güven Güney
Demokratik Sol Parti Ayşenur Altan