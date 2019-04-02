2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Çekmeköy belediye başkanı belli oldu. Çekmeköy'de belediye başkanı AK Parti adayı Ahmet Poyraz oldu.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Çekmeköy belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Çekmeköy yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi Abdulhalim Meşe

Bağımsız Türkiye Partisi Abdulmuttalip Örpek

Türkiye Komünist Partisi Atacan May

Vatan Partisi Barış Erdem

Cumhuriyet Halk Partisi Seyfettin Yıldırım

Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Poyraz

Demokrat Parti Hüseyin Avni Sipahi

Halkların Demokratik Partisi Güven Güney

Demokratik Sol Parti Ayşenur Altan

İşte Çekmeköy seçim sonuçları

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