2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Çekmeköy belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Çekmeköy belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Çekmeköy yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi Abdulhalim Meşe
Bağımsız Türkiye Partisi Abdulmuttalip Örpek
Türkiye Komünist Partisi Atacan May
Vatan Partisi Barış Erdem
Cumhuriyet Halk Partisi Seyfettin Yıldırım
Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Poyraz
Demokrat Parti Hüseyin Avni Sipahi
Halkların Demokratik Partisi Güven Güney
Demokratik Sol Parti Ayşenur Altan