2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Tekirdağ'ın Çerkezköy belediye başkanı belli oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Vahap Akay kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Vahap Akay 44 bin 512, AK Parti adayı Süleyman Kozuva 39 bin 833, HDP adayı Barış Kırmızıtaş 2 bin 690 oy aldı.



AKAY'IN ÖZGEÇMİŞİ



1978 yılında Çerkezköy'de doğan Akay, ilkokulu Çerkezköy'de, liseyi Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı.



Ankara Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Büro Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Akay, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi.



Akay, CHP Çerkezköy İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2006-2011 yıllarında Kızılay Çerkezköy Şube Başkan Yardımcılığı yapan Akay, 2014'teki yerel seçimlerde CHP'den Çerkezköy Belediye Başkanı seçildi.



İyi derecede İngilizce bilen Vahap Akay, evli ve 2 çocuk babası.



Çerkezköy belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Çerkezköy yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Erol Kaya - SP

Fatih Irmak - BTP

Yılmaz Bulut - BBP

Vahap Akay - CHP

Süleyman Kozuva - AK Parti

Barış Kırmızıtaş - HDP

Metin Dönmez - DSP