2019 yerel seçim sandıkları açıldı.
Ankara Çubuk Belediye Başkanı AK Partili Baki Demirbaş oldu.
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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Çubuk belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Çubuk yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:
Saadet Partisi - Süleyman Haksever
Bağımsız Türkiye Partisi - İzzet Yaşar İlkokul
Vatan Partisi - Dursun Keskin
Büyük Birlik Partisi - Hayrettin Bal
Adalet ve Kalkınma Partisi - Baki Demirbaş
İYİ Parti - Mustafa Aydos
Demokratik Sol Parti - İsmail Hakkı Çekin
Bağımsız - Ramazan Durut