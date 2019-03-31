2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Çubuk belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Çubuk belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Çubuk yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi - Süleyman Haksever
Bağımsız Türkiye Partisi - İzzet Yaşar İlkokul
Vatan Partisi - Dursun Keskin
Büyük Birlik Partisi - Hayrettin Bal
Adalet ve Kalkınma Partisi - Baki Demirbaş
İYİ Parti - Mustafa Aydos
Demokratik Sol Parti - İsmail Hakkı Çekin
Bağımsız - Ramazan Durut
Son Dakika! Çubuk Seçim Sonuçları Açıklanıyor! - 31 Mart 2019 ilçe ilçe yerel seçim sonuçları – NTV
2019 Yerel Seçim
Çubuk Belediye Başkanı belli oluyor. 31 Mart 2019 yerel seçim yasaklarının kalkmasının ardından il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’de...
2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Çubuk belediye başkanı belli oluyor.