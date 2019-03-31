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31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Elazığ belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Elazığ yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Abdul Cemil Üner - BTP

Ali Şekerdağ - İYİ Parti

Bilal Çoban - MHP

Haluk Arslan - Saadet Partisi

Hikmet Aydemir - DSP

Mehmet Bedri Gültekin - Vatan Partisi

Mehmet Kılıçtepe - HDP

Şahin Şerifoğulları - AK Parti

﻿Elazığ belediye başkanı AK Partili Şahin Şerifoğulları oldu.



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.

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