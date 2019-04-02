2019 yerel seçim sandıkları açıldı.

Ankara Elmadağ belediye başkanı CHP'li Adem Barış Aşkın oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Elmadağ belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Elmadağ yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Saadet Partisi - Nuri Yurdakul

Bağımsız Türkiye Partisi - Abidin Uluyol



Vatan Partisi - Yılmaz Şekerbay



Cumhuriyet Halk Partisi - Adem Barış Aşkın



Adalet ve Kalkınma Partisi - Gökhan Küçükçelebi



Demokratik Sol Parti - Remzi Işıktan

İşte Elmadağ seçim sonuçları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

ELMADAĞ SEÇİM SONUÇLARI

