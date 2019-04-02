2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Esenler belediye başkanı belli oldu. Esenler'de belediye başkanı AK Parti adayı Mehmet Tevfik Göksu oldu. 

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Esenler belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Esenler yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi Tuğrul Yalçınkaya

Bağımsız Türkiye Partisi Hacı Çınar

Türkiye Komünist Partisi Atakan Boyoğlu

Vatan Partisi Oktay Şahin

Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Tevfik Göksu

Demokrat Parti Satılmış Kandemir

İyi Parti Mustafa Yılmaz

Halkların Demokratik Partisi Gülsüm Öztürk

Demokratik Sol Parti İshak Koç

Bağımsız Mustafa Kaplan

İşte Esenler seçim sonuçları

İŞTE İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İŞTE ESENLER SEÇİM SONUÇLARI