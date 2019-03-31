2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Esenler belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Esenler belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Esenler yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi Tuğrul Yalçınkaya
Bağımsız Türkiye Partisi Hacı Çınar
Türkiye Komünist Partisi Atakan Boyoğlu
Vatan Partisi Oktay Şahin
Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Tevfik Göksu
Demokrat Parti Satılmış Kandemir
İyi Parti Mustafa Yılmaz
Halkların Demokratik Partisi Gülsüm Öztürk
Demokratik Sol Parti İshak Koç
Bağımsız Mustafa Kaplan