2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Esenyurt belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Esenyurt belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Esenyurt yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi Hasan Kara
Bağımsız Türkiye Partisi Ekrem Yıldız
Vatan Partisi Zeki Aksoy
Büyük Birlik Partisi Yusuf ivgen
Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Deniz Bozkurt
Adalet ve Kalkınma Partisi Azmi Ekinci
Demokrat Parti Ali Atmaca
Demokratik Sol Parti İpek Süt
Bağımsız Abdullah Haluk Çetin