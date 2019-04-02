2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Etimesgut belediye başkanı belli oldu. Etimesgut'ta belediye başkanı MHP adayı Enver Demirel oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Etimesgut belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Etimesgut yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi - Hakan Polat
Bağımsız Türkiye Partisi - Salih Türkyılmaz
Vatan Partisi - Gülser Bektaş
Büyük Birlik Partisi - Orhan Bozkurt
Cumhuriyet Halk Partisi - Celal Çelik
Milliyetçi Hareket Partisi - Enver Demirel
Demokratik Sol Parti - Necati Şeyhoğlu
Bağımsız - Uğur Gözel