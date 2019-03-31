2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Etimesgut belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Etimesgut belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Etimesgut yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi - Hakan Polat
Bağımsız Türkiye Partisi - Salih Türkyılmaz
Vatan Partisi - Gülser Bektaş
Büyük Birlik Partisi - Orhan Bozkurt
Cumhuriyet Halk Partisi - Celal Çelik
Milliyetçi Hareket Partisi - Enver Demirel
Demokratik Sol Parti - Necati Şeyhoğlu
Bağımsız - Uğur Gözel