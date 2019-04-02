2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Evren belediye başkanı belli oldu. Evren'de belediye başkanı AK Parti adayı Hüsamettin Ünsal oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Evren belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Evren yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi - Yusuf Yiğiter
Bağımsız Türkiye Partisi - Asım İnce
Vatan Partisi - Kurtuluş Özgür Yıldız
Adalet ve Kalkınma Partisi - Hüsamettin Ünsal
İYİ Parti - Hakan Öcal
Demokratik Sol Parti - Halit Baykal
Son Dakika! Evren Seçim Sonuçları Açıklandı! - 31 Mart 2019 ilçe ilçe yerel seçim sonuçları – NTV
2019 Yerel Seçim
Evren Belediye Başkanı AK Parti adayı Hüsamettin Ünsal oldu. 31 Mart 2019 yerel seçim yasaklarının kalkmasının ardından il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’de...
2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Evren belediye başkanı belli oldu. Evren'de belediye başkanı AK Parti adayı Hüsamettin Ünsal oldu.