2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Evren belediye başkanı belli oldu. Evren'de belediye başkanı AK Parti adayı Hüsamettin Ünsal oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Evren belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Evren yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Saadet Partisi - Yusuf Yiğiter



Bağımsız Türkiye Partisi - Asım İnce



Vatan Partisi - Kurtuluş Özgür Yıldız



Adalet ve Kalkınma Partisi - Hüsamettin Ünsal



İYİ Parti - Hakan Öcal



Demokratik Sol Parti - Halit Baykal





İşte Evren seçim sonuçları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

EVREN SEÇİM SONUÇLARI