2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Evren belediye başkanı belli oluyor.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Evren belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Evren yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Saadet Partisi - Yusuf Yiğiter



Bağımsız Türkiye Partisi - Asım İnce



Vatan Partisi - Kurtuluş Özgür Yıldız



Adalet ve Kalkınma Partisi - Hüsamettin Ünsal



İYİ Parti - Hakan Öcal



Demokratik Sol Parti - Halit Baykal





İşte Evren seçim sonuçları