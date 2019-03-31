2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Eyüp belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Eyüp belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Eyüp yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi İlker Çiftçi
Bağımsız Türkiye Partisi Birol Civelek
Vatan Partisi Hümeyra Hıdımoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi Emel Bilenoğlu
Adalet Ve Kalkınma Partisi Deniz Köken
Demokratik Sol Parti İbrahim Bayraktar
Bağımsız Kürşad Alparslan Turan