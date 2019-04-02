2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Fatih belediye başkanı belli oldu. Fatih'te belediye başkanı AK Parti adayı Mehmet Ergün Turan oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Fatih belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Fatih yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi İbrahim Bakşiş
Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Reşit Sofuoğlu
Türkiye Komünist Partisi Yaşar Çelik
Vatan Partisi Süleyman Doğan
Cumhuriyet Halk Partisi Soner Özimer
Adalet Ve Kalkınma Partisi Mehmet Ergün
Turan Demokrat Parti Muhteber Uysal
İyi Parti İlay Aksoy
Halkların Demokratik Partisi Abdullah Tayboğa
Demokratik Sol Parti Uluğbek Hekimoğlu
Bağımsız Cemil Bora