2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Fatih belediye başkanı belli oluyor.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Fatih belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Fatih yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi İbrahim Bakşiş 

Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Reşit Sofuoğlu

Türkiye Komünist Partisi Yaşar Çelik

Vatan Partisi Süleyman Doğan

Cumhuriyet Halk Partisi Soner Özimer

Adalet Ve Kalkınma Partisi Mehmet Ergün

Turan Demokrat Parti Muhteber Uysal

İyi Parti İlay Aksoy

Halkların Demokratik Partisi Abdullah Tayboğa

Demokratik Sol Parti Uluğbek Hekimoğlu

Bağımsız Cemil Bora

İşte Fatih seçim sonuçları