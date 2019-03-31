2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Fatih belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Fatih belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Fatih yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi İbrahim Bakşiş
Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Reşit Sofuoğlu
Türkiye Komünist Partisi Yaşar Çelik
Vatan Partisi Süleyman Doğan
Cumhuriyet Halk Partisi Soner Özimer
Adalet Ve Kalkınma Partisi Mehmet Ergün
Turan Demokrat Parti Muhteber Uysal
İyi Parti İlay Aksoy
Halkların Demokratik Partisi Abdullah Tayboğa
Demokratik Sol Parti Uluğbek Hekimoğlu
Bağımsız Cemil Bora