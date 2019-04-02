2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Gaziosmanpaşa belediye başkanı belli oldu. Gaziosmanpaşa'da belediye başkanı AK Parti adayı Hasan Tahsin Usta oldu.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Gaziosmanpaşa belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Gaziosmanpaşa yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi - Bilal Ay

Bağımsız Türkiye Partisi - Burhan Yavuz

Vatan Partisi - Emin Algün

Büyük Birlik Partisi - Fedai Karakol

Cumhuriyet Halk Partisi - Erkan Kaya

Adalet ve Kalkınma Partisi - Hasan Tahsin Usta

Demokrat Parti - Murat Altun

Halkların Demokratik Partisi - Sinan Zincir

Demokratik Sol Parti - Kerim Çoban

Bağımsız - Yusuf Danışmaz

İşte Gaziosmanpaşa seçim sonuçları

İŞTE İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İŞTE GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI