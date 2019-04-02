2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Gaziosmanpaşa belediye başkanı belli oldu. Gaziosmanpaşa'da belediye başkanı AK Parti adayı Hasan Tahsin Usta oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Gaziosmanpaşa belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Gaziosmanpaşa yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi - Bilal Ay
Bağımsız Türkiye Partisi - Burhan Yavuz
Vatan Partisi - Emin Algün
Büyük Birlik Partisi - Fedai Karakol
Cumhuriyet Halk Partisi - Erkan Kaya
Adalet ve Kalkınma Partisi - Hasan Tahsin Usta
Demokrat Parti - Murat Altun
Halkların Demokratik Partisi - Sinan Zincir
Demokratik Sol Parti - Kerim Çoban
Bağımsız - Yusuf Danışmaz
İşte Gaziosmanpaşa seçim sonuçları
İŞTE GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI