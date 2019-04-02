2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Gaziosmanpaşa belediye başkanı belli oldu. Gaziosmanpaşa'da belediye başkanı AK Parti adayı Hasan Tahsin Usta oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Gaziosmanpaşa belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Gaziosmanpaşa yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Saadet Partisi - Bilal Ay



Bağımsız Türkiye Partisi - Burhan Yavuz



Vatan Partisi - Emin Algün



Büyük Birlik Partisi - Fedai Karakol



Cumhuriyet Halk Partisi - Erkan Kaya



Adalet ve Kalkınma Partisi - Hasan Tahsin Usta



Demokrat Parti - Murat Altun



Halkların Demokratik Partisi - Sinan Zincir



Demokratik Sol Parti - Kerim Çoban



Bağımsız - Yusuf Danışmaz



İşte Gaziosmanpaşa seçim sonuçları

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