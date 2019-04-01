2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Bursa'nın Gemlik belediye başkanı belli oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Gemlik belediye başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan oldu.



﻿Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Uğur Sertaslan 31 bin 375, AK Parti adayı Berkay Bulut 28 bin 37, Saadet Partisi adayı Adnan Bıyıklı 3 bin 878 oy aldı.

SERTASLAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

1971 yılında Gemlik ilçesinde doğan Mehmet Uğur Sertaslan, ilk orta ve lise eğitimini Gemlik'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu olan Sertaslan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Gemlik belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Gemlik yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Adnan Bıyıklı - SP



Ali Yetkin - BTP

Canan Bölük - Vatan Partisi

Hacı Ömer Yavuz - BBP

Mehmet Uğur Sertaslan - CHP

Berkay Bulut - AK Parti

Sadullah Gülşen - DP

Ahmet Yılmaztürk - DSP