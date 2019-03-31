2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Gemlik belediye başkanı belli oluyor.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Gemlik belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Gemlik yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Adnan Bıyıklı - SP

Ali Yetkin - BTP

Canan Bölük - Vatan Partisi

Hacı Ömer Yavuz - BBP

Mehmet Uğur Sertaslan - CHP

Berkay Bulut - AK Parti

Sadullah Gülşen - DP

Ahmet Yılmaztürk - DSP

İşte Gemlik seçim sonuçları